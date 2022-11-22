В Алматы назвали ЖК, в которых не рекомендуют покупать квартиры

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В Алматы некоторые жилые комплексы не имеют пакет разрешительных документов на строительство. Об этом 22 ноября рассказали в акимате Алматы, сообщает Zakon.kz.

Акимат Алматы подготовил список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки недвижимости в связи с отсутствием полной предпроектной документации. Клубный дом KHAN – Бостандыкский район, ул. Витебская, д. 44/3, 44а. АПЗ – имеется, эскизный проект – отсутствует. МЖК Castle Rock – Бостандыкский район, мкр. Ерменсай, ул. Колсай, д. 31/3. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют. Клубный дом Rich – Бостандыкский район, мкр. Мирас, уч. 24/1, 24/2, 25/5. АПЗ – имеется, эскизный проект – отсутствует. Клубный дом Esentai Terrace (ранее Pine Hill Residence), Медеуский район, ул. 2, уч. 33. АПЗ – имеется, эскизный проект – отсутствует. Клубный дом Alma Garden – Медеуский район, ул. 6, уч. 7, 9. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют. Клубный дом Chelsea Club House – Медеуский район, Горный гигант, ул. Сызганова / ул. Шукшина. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют. ЖК "Цюрих" – Наурызбайский район, ул. Сейитбекова, д. 18, 18а, 18б. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют. ЖК Flora – Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют. ЖК Lantana – Наурызбайский район, Большой алматинский сельский округ. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют. 2 ноября акимат Алматы обратился к горожанам по поводу покупки квартир в незаконно строящихся ЖК. По данным Управления градостроительного контроля города, ЖК "Французский дом" в мкр. Карагайлы возводится без разрешительных документов на строительство. 20 октября аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал строительство жилого комплекса рядом с кладбищем. Читайте также Опреснительные установки покроют дефицит питьевой воды в Мангистау Героически погибшего пожарного проводили в последний путь В Казахстане на смену программе "Нұрлы жер" пришла новая концепция

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