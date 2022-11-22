В Алматы назвали ЖК, в которых не рекомендуют покупать квартиры
Акимат Алматы подготовил список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки недвижимости в связи с отсутствием полной предпроектной документации.
Клубный дом KHAN – Бостандыкский район, ул. Витебская, д. 44/3, 44а. АПЗ – имеется, эскизный проект – отсутствует.
МЖК Castle Rock – Бостандыкский район, мкр. Ерменсай, ул. Колсай, д. 31/3. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.
Клубный дом Rich – Бостандыкский район, мкр. Мирас, уч. 24/1, 24/2, 25/5. АПЗ – имеется, эскизный проект – отсутствует.
Клубный дом Esentai Terrace (ранее Pine Hill Residence), Медеуский район, ул. 2, уч. 33. АПЗ – имеется, эскизный проект – отсутствует.
Клубный дом Alma Garden – Медеуский район, ул. 6, уч. 7, 9. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.
Клубный дом Chelsea Club House – Медеуский район, Горный гигант, ул. Сызганова / ул. Шукшина. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.
ЖК "Цюрих" – Наурызбайский район, ул. Сейитбекова, д. 18, 18а, 18б. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.
ЖК Flora – Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.
ЖК Lantana – Наурызбайский район, Большой алматинский сельский округ. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.
2 ноября акимат Алматы обратился к горожанам по поводу покупки квартир в незаконно строящихся ЖК. По данным Управления градостроительного контроля города, ЖК "Французский дом" в мкр. Карагайлы возводится без разрешительных документов на строительство.
20 октября аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал строительство жилого комплекса рядом с кладбищем.