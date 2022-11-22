Новые льготы при обучении получат дети погибших пожарных и полицейских

Министерство просвещения Казахстана планирует ввести дополнительные льготы для детей пожарных, полицейских и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Об этом сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас детям сотрудников, погибших при исполнении, предоставляют места вне очереди в детских садах и выделяют гранты на обучение в вузах.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос о бесплатном обучении в колледжах детей погибших сотрудников и о квоте для обучения в школах для одаренных детей". Асхат Аймагамбетов

Министр добавил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

20 ноября 2022 года в столичной больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, который 16 ноября спас трех человек. Он получил 80% ожогов тела и был введен в медикаментозную кому.