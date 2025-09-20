#АЭС в Казахстане
Общество

Мурал в память о погибших на службе полицейских открыли в Усть-Каменогорске

Мурал, Усть-Каменогорск, полиция , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 11:13 Фото: polisia.kz
Мурал посвящен памяти 29 восточноказахстанских полицейских, погибших за годы независимости Казахстана при исполнении служебного долга, сообщает Zakon.kz.

20 сентября 2025 года один из домов в областном центре Восточного Казахстана украсил арт-объект, созданный по инициативе департамента полиции ВКО при поддержке акимата города. Центральной фигурой композиции стал силуэт сотрудника полиции с надписью "Ер есімі – ел есінде", что символизирует стойкость и преданность службе.

"Для действующих сотрудников этот арт-объект – не просто символ, а обязательство. Мы должны укреплять доверие граждан, обеспечивать порядок и безопасность. Как отметил глава государства, без неукоснительного соблюдения закона невозможно построить современное и процветающее общество. Наша задача – создавать среду, в которой каждый житель и гость Восточного Казахстана будет чувствовать уверенность и знать, что полиция всегда рядом и готова защитить", – подчеркнул начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков.

В день открытия рядом со стражами порядка были родные погибших. Они поделились, что департамент полиции не оставляет их без внимания – связь с каждой семьей сохраняется на протяжении многих лет, пишет пресс-служба ведомства.

Ранее наш журналист писала, что на сегодняшний день в Усть-Каменогорске создано уже более 10 муралов, и работа в этом направлении продолжается. Подробнее о том, как преображается город, читайте здесь.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Война с пробками: поможет ли новый график учебы и работы городу Алматы
16:41, 10 сентября 2025
Война с пробками: поможет ли новый график учебы и работы городу Алматы
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
