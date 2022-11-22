В Астане спецназ задержал медработника в больнице

Фото: polisia.kz

В столице полицейские задержали медработника, который сбывал наркотики прямо на работе. В это время он находился в городской больнице, сообщает Zakon.kz.

Полицейские провели обыск в медицинской организации. В личном шкафчике медработника нашли четыре полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом серо-зеленого цвета. Общий вес наркотиков составил более 240 г гашиша, что является особо крупным размером. Проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 п. 3 Уголовного кодекса РК “Незаконные приобретение, хранение в целях сбыта либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере”. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Отец пятерых детей занимался продажей гашиша в Кокшетау. Суд вынес приговор по делу в отношении 40-летнего мужчины. Читайте также В Таразе во второй раз "заминировали" колледж Пристававшего к девочке мужчину поймали в Талдыкоргане В России задержали казахстанку, которая была в розыске 8 лет

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