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Законодательство РК

В Астане спецназ задержал медработника в больнице

гашиш Фото: polisia.kz
В столице полицейские задержали медработника, который сбывал наркотики прямо на работе. В это время он находился в городской больнице, сообщает Zakon.kz.

Полицейские провели обыск в медицинской организации. В личном шкафчике медработника нашли четыре полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом серо-зеленого цвета.

Общий вес наркотиков составил более 240 г гашиша, что является особо крупным размером.

Проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 п. 3 Уголовного кодекса РК “Незаконные приобретение, хранение в целях сбыта либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере”.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Отец пятерых детей занимался продажей гашиша в Кокшетау. Суд вынес приговор по делу в отношении 40-летнего мужчины.

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