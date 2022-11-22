В Астане спецназ задержал медработника в больнице
Фото: polisia.kz
В столице полицейские задержали медработника, который сбывал наркотики прямо на работе. В это время он находился в городской больнице, сообщает Zakon.kz.
Полицейские провели обыск в медицинской организации. В личном шкафчике медработника нашли четыре полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом серо-зеленого цвета.
Общий вес наркотиков составил более 240 г гашиша, что является особо крупным размером.
Проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 п. 3 Уголовного кодекса РК “Незаконные приобретение, хранение в целях сбыта либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере”.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Отец пятерых детей занимался продажей гашиша в Кокшетау. Суд вынес приговор по делу в отношении 40-летнего мужчины.
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