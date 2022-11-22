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Финальный трейлер нового "Аватара" появился в Сети

Финальный трейлер нового "Аватара" появился в Сети Фото: Instagram/avatar
На официальном YouTube-канале "Аватара" 22 ноября 2022 года вышел финальный трейлер второй части научно-фантастического фильма "Аватар: Путь воды", сообщает Zakon.kz.

В описании к видео говорится, что действия разворачиваются спустя более 10 лет после событий первого фильма Джеймса Кэмерона.

В ролике, который длится две минуты, показана семья Джейка и Нейтири Салли (Сэм Уортингтон и Зои Салдана), их дети. Героев ожидают новые серьезные испытания и битвы за то, чтобы сохранить свой мир и защитить друг друга.

Мировая премьера "Аватар: Путь воды" запланирована на 16 декабря 2022 года.

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Премьера первой части фильма "Аватар" состоялась в Лондоне 10 декабря 2009 года. 16-18 декабря того же года фильм вышел в международный прокат, включая США и Канаду.

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