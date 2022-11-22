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Найдено тело жителя Рудного, пропавшего без вести неделю назад

Найдено тело жителя Рудного, пропавшего неделю назад Фото: Zakon.kz
22 ноября 2022 года в Костанайской области найдено тело жителя Рудного Владимира Борисова, который пропал на прошлой неделе. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В ведомстве уточнили, что тело пропавшего без вести жителя Рудного полицейские обнаружили в 15 км от пос. Айет района им. Б. Майлина.

"В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, которые укажут причину смерти".Пресс-служба ДП Костанайской области

Ранее недалеко от станции Тобол была найдена машина Владимира Борисова.

26-летний житель Рудного Владимир Борисов 16 ноября 2022 года выехал из дома на серебристой Toyota и пропал. С заявлением обратилась мать пропавшего. Его поисками занимались волонтеры и полиция. Было начато досудебное расследование.

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Костанайская область Рудный Тобол
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