Найдено тело жителя Рудного, пропавшего без вести неделю назад
Фото: Zakon.kz
22 ноября 2022 года в Костанайской области найдено тело жителя Рудного Владимира Борисова, который пропал на прошлой неделе. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
В ведомстве уточнили, что тело пропавшего без вести жителя Рудного полицейские обнаружили в 15 км от пос. Айет района им. Б. Майлина.
"В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, которые укажут причину смерти".Пресс-служба ДП Костанайской области
Ранее недалеко от станции Тобол была найдена машина Владимира Борисова.
26-летний житель Рудного Владимир Борисов 16 ноября 2022 года выехал из дома на серебристой Toyota и пропал. С заявлением обратилась мать пропавшего. Его поисками занимались волонтеры и полиция. Было начато досудебное расследование.
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