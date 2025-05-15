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Происшествия

В Жетысу найдено тело военнослужащего, сорвавшегося в реку

тело, казахстанец, область Жетысу, военнослужащий, река, тросс, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 17:49 Фото: Instagram/112jetisy_tjd
В Кербулакском районе области Жетысу найдено тело пропавшего военнослужащего, который пытался переправиться через бурную реку по тросу. Об этом Zakon.kz 15 мая 2025 года сообщили в пресс-службе регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

Известно, что в 15 км ниже по течению от места происшествия, спасателями Оперативно-спасательного отряда ДЧС было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины.

"На момент обнаружения он находился частично в одежде. Тело передано сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза".Пресс-служба ДЧС области Жетысу

Также отмечено, что поисково-спасательные работы велись в течение нескольких суток в сложных природных и погодных условиях.

Всего в операции были задействованы 98 человек и 22 единицы техники, в том числе силы ДЧС, представители военной полиции, департамента полиции, местных исполнительных органов, лесного хозяйства, воинских частей и родственники пропавшего.

Днем 10 мая 2025 года мужчина пытался переправиться через горную реку по натянутому тросу, но в итоге пропал без вести. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина пересекает реку. На первых минутах снимающий происходящее приговаривает: "Попытка не пытка".

Ролик заканчивается в тот момент, когда казахстанец повисает над бурлящей водой на руках.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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