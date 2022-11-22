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Зеленский поздравил Токаева с "убедительной победой на досрочных выборах"

президент Украины Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на досрочных выборах, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, Зеленский выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений с Казахстаном.

"Во время телефонного разговора я поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на досрочных выборах. Я выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений и поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь".Владимир Зеленский

Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября.

По предварительным итогам побеждает на выборах действующий президент Касым-Жомарт Токаев, набравший 83,31% голосов избирателей.

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