Зеленский поздравил Токаева с "убедительной победой на досрочных выборах"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на досрочных выборах, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, Зеленский выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений с Казахстаном.

"Во время телефонного разговора я поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на досрочных выборах. Я выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений и поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь". Владимир Зеленский

Congratulated President of Kazakhstan @TokayevKZ on a convincing victory in snap election. Expressed willingness to further develop bilateral 🇺🇦-🇰🇿 relations. Thanked for the humanitarian aid from 🇰🇿. November 22, 2022

Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября.

По предварительным итогам побеждает на выборах действующий президент Касым-Жомарт Токаев, набравший 83,31% голосов избирателей.