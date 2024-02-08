Токаев поздравил Алиева с убедительной победой

Касым-Жомарт Токаев позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил его с убедительной победой на внеочередных выборах президента Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил, что итоги голосования стали ярким свидетельством всенародной поддержки стратегического курса и масштабных реформ Ильхама Алиева, направленных на дальнейшее укрепление государственности, обеспечение социально-экономического благополучия и повышение авторитета страны на международной арене.

Как отмечено в публикации Акорды, Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Азербайджана успешной реализации всех намеченных планов во имя процветания и прогресса азербайджанского народа.

В свою очередь лидер Азербайджана поблагодарил за поздравления и вновь подтвердил твердую приверженность углублению сотрудничества с братским Казахстаном в духе многовековой дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

7 февраля 2024 года в Азербайджане прошли досрочные президентские выборы. В них участвовали семь кандидатов.

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Выборы состоялись на 6537 участках в 125 избирательных округах.