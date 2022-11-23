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Законодательство РК

В Темиртау нетерпеливый водитель поругался с сотрудниками скорой помощи

В Темиртау нетерпеливый водитель поругался с сотрудниками скорой помощи Фото: Zakon.kz
22 ноября в одном из пабликов Темиртау появилось видеообращение экипажа скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

В своем заявлении специалисты экстренной медицины показали и рассказали о хамском поведении одного жителя города.

Конфликт произошел во дворе дома при госпитализации лежачего больного, у которого были переломы. Водителю срочно нужно было проехать именно в этот момент.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, в отношении 58-летнего мужчины зарегистрировано уголовное дело по ст. 131 УК РК, и материалы досудебного расследования будут направлены в суд для принятия процессуального решения.

2 апреля автомобиль скорой помощи остановился возле подъезда у многоэтажного дома, чтобы врачам было легче донести на носилках тяжело больного до спецтранспорта. В это время со двора планировал выехать водитель джипа, но "скорая" помешала его движению. После словесной перепалки он вызвал сотрудников полиции, которые привлекли водителя скорой помощи к ответственности по статье 597 Кодекса "Об административных правонарушениях» "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств". Позже водителю "скорой" отменили штраф.

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