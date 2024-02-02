Избивший водителя скорой помощи мужчина записал видеообращение

Нурболат Дакебаев, находившийся в розыске после того, как избил водителя скорой помощи, записал видеообращение, где извинился за свой поступок, сообщает Zakon.kz.

На видео, которое, по всей видимости, записано незадолго до задержания, мужчина рассказал, что планирует добровольно сдаться.

"Ас-саляму алейкум [здравствуйте], казахстанцы, мусульмане. Я планирую добровольно сдаться 1 февраля 2024 года. Причина, по которой я это сделаю, – мне на дает покоя сотворенный мной гнусный поступок. Я заставил всех (скорее всего, имеет в виду родственников и близких. – Прим. ред.) переживать, включая маму. Прошу у всех прощения. И прошу прощения у людей в белых халатах медиков). Я не планировал никому причинять вред. Таких умыслов у меня не было и не будет. Прошу прощения у человека, который пострадал от моих рук. Простите меня ради довольства Аллаха. Братья мусульмане Казахстана, простите меня. Я осознаю свою вину. Простите ради довольства Аллаха", – сказал Дакебаев в своем видеообращении.

Человек, снимавший видео, на несколько секунд отводит камеру на настенные часы, которые показывают около 04:50 (или 16:50). Исходя из этого, можно предположить, что мужчина не врет о своем намерении сдаться: полиция заявила о задержании около семи вечера.

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Автор подписал пост двумя цитатами. Первая принадлежит Абаю.

"Әр қазақ - менің жалғызым... Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос!" Абай Кунанбаев

Перевод: "Каждый казах мне родня. Не бывает не ошибающихся людей. Все тщетно, если не будете считать каждого казаха своим другом" (эту цитату трудно перевести без потери смысла. Перевод является трактованием слов и не доносит смысл в полной мере. – Прим. ред.).

Вторая цитата, которая напоминает библейский текст, обращена не только к казахоязычной аудитории:

"Осуждайте себя так же, как осуждаете других, и прощайте других так, как прощаете себя!" – написал автор поста, обращаясь к казахстанцам.

Ранее мы писали, что в Караганде неизвестный мужчина избил водителя скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. Инцидент произошел вечером 26 января 2024 года во дворе одного из домов Караганды.



На избиение водителя скорой помощи 27 января отреагировала министр здравоохранения Ажар Гиният, которая сообщила, что личность напавшего уже установлена.

29 января аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался в защиту сотрудников скорой помощи и назвал данный случай вопиющим.

Позже водитель скорой помощи Аргын Смаилов рассказал о проблемах коллег, так как устал от "бесправности и незащищенности".