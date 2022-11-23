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Бизнес-леди осудили на 5 лет и 6 месяцев за создание финпирамиды

финансовая пирамида Фото: pixabay
В Караганде и Темиртау пресекли факт создания финансовой пирамиды. Ее основательницу Гульзат Нарымбетову признали виновной, назначив наказание 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

В 2020 году Гульзат Нарымбетова под разными предлогами получала деньги от граждан и вводила их в заблуждение. Она создала финансовую схему, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.

Доход по привлеченным деньгам выплачивался не за счет их вложения в прибыльные активы, а за счет привлечения новых инвесторов и денежных средств в сумме от 200 000 тенге до 25 млн тенге. Вкладчикам обещали выплатить от 10% до 40% от суммы вклада.

Ущерб от преступных махинаций составил более 222 млн тенге, из которых добровольно погашен 131 млн тенге.

31 октября стало известно, что астанчанка продала недвижимость и вложилась в финпирамиду. Спустя год, не получив долгожданной прибыли, женщина обратилась в полицию.

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