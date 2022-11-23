Игита не сможет помочь "Кайрату" в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу

Один из лучших вратарей мирового футзала и алматинского "Кайрата" Игита пропустит элитный раунд Лиги чемпионов, который стартует 23-го ноября в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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Помимо Игиты, алматинцы не смогут рассчитывать еще на двух лидеров "Кайрата" на этой неделе. Как сообщили в пресс-службе АФК "Кайрат", по состоянию здоровья Фернандиньо и Даурен Нургожин не смогут выйти на площадку футзальной Лиги чемпионов.

Турнир пройдет в Алматы с 23 по 26 ноября во Дворце спорта им. Балуана Шолака. За единственную путевку в Гранд-финал Лиги чемпионов, помимо "Кайрата", поспорят "Луксол Сент-Эндрюс" (Мальта), "Хрудим" (Чехия) и "Бенфика" (Португалия).

Открывают алматинский турнир одни из его фаворитов – португальская "Бенфика" и "Хрудим" из Чехии. Начало матча – в 18:30. Затем в 21:00 на арену выйдут "Кайрат" и "Луксол Сент-Эндрюс".