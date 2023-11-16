"Кайрат" и "Приштина" откроют элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу

Две недели осталось до старта элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. 16 лучших европейских клубов, в числе которых и наш "Кайрат", поспорят за путевки в "Финал четырех", сообщает Zakon.kz.

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Как уже известно, по итогам недавней жеребьевки все три матча в элитном раунде алматинцы проведут на паркете косовской дружины "Приштина". И вот накануне пресс-служба УЕФА опубликовала полное расписание казахстанской команды и ее соперников.

Согласно этим данным, в ночь с 29-го на 30-е ноября алматинская дружина открывает турнир во встрече с хозяевами – командой "Приштина". Начало данного поединка запланировано на 01:00 по времени Астаны.





Фото: Instagram/afckairat

Далее соперниками подопечных Марлона Веласко станут португальская "Бенфика" (30 декабря, в 22:00) и словенский "Добовец" (2 декабря, в 22:00).



В "Финал четырех" Лиги чемпионов УЕФА выйдет только победитель подгруппы, а таких квартетов в нынешнем элитном раунде четыре. В связи с этим алматинцам в обязательном порядке нужно стать победителем своего квартета, чтобы получить путевку в финальную четверку самых элитных команд Европы.