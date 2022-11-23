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Кто приедет на инаугурацию Касым-Жомарта Токаева

Кто приедет на инаугурацию Касым-Жомарта Токаева Фото: akorda.kz
В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали, кто приглашен на инаугурацию президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инаугурация президента состоится 26 ноября.

"На нее приглашается дипломатический корпус, аккредитованный в стране пребывания, то есть послы. Ровно такой же механизм был в ходе инаугурации в 2019 году".Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко в кулуарах Мажилиса

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября 2022 года. В них приняли участие шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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Согласно данным ЦИК, воспользовались правом голоса 8,3 млн казахстанцев. В Казахстане в списки избирателей были включены более 11,9 млн человек.

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Выборы президента РК-2022 МИД РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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