Кто приедет на инаугурацию Касым-Жомарта Токаева
Фото: akorda.kz
В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали, кто приглашен на инаугурацию президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Инаугурация президента состоится 26 ноября.
"На нее приглашается дипломатический корпус, аккредитованный в стране пребывания, то есть послы. Ровно такой же механизм был в ходе инаугурации в 2019 году".Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко в кулуарах Мажилиса
Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября 2022 года. В них приняли участие шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Теперь официально: Касым-Жомарт Токаев победил на выборах
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Согласно данным ЦИК, воспользовались правом голоса 8,3 млн казахстанцев. В Казахстане в списки избирателей были включены более 11,9 млн человек.
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