Камеры снова будут фиксировать скорость на проспекте Мангилик Ел в Астане

В столице возобновят фиксацию нарушений скоростного режима на участке проспекта Мангилик Ел от проспекта Улы Дала до проспекта Кабанбай батыра. Камеры будут работать с 24 ноября, рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Скорость на этом участке снизили с 80 до 60 км/час. Такая мера необходима для безопасности. В районе вводят в эксплуатацию ряд жилых комплексов и объектов сервиса. С начала этого года там произошло более 250 ДТП.

25 июля стало известно, как будут измерять среднюю скорость автомобиля в Казахстане. Согласно стандарту, камеры фото- и видеофиксации смогут распознавать превышение установленной скорости движения.