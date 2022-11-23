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Камеры снова будут фиксировать скорость на проспекте Мангилик Ел в Астане

скорость Фото: Zakon.kz
В столице возобновят фиксацию нарушений скоростного режима на участке проспекта Мангилик Ел от проспекта Улы Дала до проспекта Кабанбай батыра. Камеры будут работать с 24 ноября, рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Скорость на этом участке снизили с 80 до 60 км/час. Такая мера необходима для безопасности. В районе вводят в эксплуатацию ряд жилых комплексов и объектов сервиса. С начала этого года там произошло более 250 ДТП.

25 июля стало известно, как будут измерять среднюю скорость автомобиля в Казахстане. Согласно стандарту, камеры фото- и видеофиксации смогут распознавать превышение установленной скорости движения.

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