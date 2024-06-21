В Астане полностью перекроют перекресток проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала

В Астане временно перекроют дорогу на пересечении проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала. Об этом 21 июня 2024 года рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что на пересечении пр. Кабанбай батыра и пр. Улы Дала с 00:00 22 июня до 07:00 23 июня планируются работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.

"Движение для транспортных средств будет полностью перекрыто. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", – сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Ранее сообщалось, что в Астане 23 июня 2024 года перекроют участок шоссе Ондирис.