Законопроект по усилению безопасности на всех видах транспорта вернули в Мажилис

24 ноября депутаты Сената вернули в Мажилис законопроект по вопросам транспорта и недропользования с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Сагындык Лукпанов сообщил, что законопроектом вносятся поправки в 7 кодексов и 19 законов Казахстана.

Во время рассмотрения законопроекта депутатами Сената были внесены следующие поправки:

по передаче в компетенцию местных исполнительных органов функций по установке и обеспечению функционирования автоматизированных станций измерения на дорогах общего пользования областного и районного значения, улицах населенных пунктов;

по введению инфраструктурного сбора за пользование объектами инфраструктуры, оборудованием и техническими средствами аэропорта;

по временной балансирующей плате в сфере железнодорожного транспорта.

Как рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, основные цели законопроекта – автоматизация транспортного контроля на дорогах, реализация норм международных договоров в сфере морского транспорта и совершенствование порядка расследования событий на железнодорожном транспорте и аварийных случаев с судами.

Так, Мининдустрии предлагает установить автоматизированные станции измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств по недопущению преждевременного разрушения дорог. Станции будут работать по принципу камер "Сергек".

Ряд поправок направлен на повышение безопасности движения на железнодорожном и водном транспорте.

"В настоящее время расследование крушений и аварий на железнодорожном транспорте проводится уполномоченным органом в области транспорта, а события и инциденты –участниками перевозочного процесса. Учитывая ценность жизни людей, законопроектом предлагается передача в компетенцию уполномоченного органа расследования событий, столкновения подвижного состава пассажирских поездов. Кроме того, предусмотрена передача в компетенцию уполномоченного органа расследования аварийных случаев с судами, плавающими под флагом Казахстана на территории Каспийского моря". Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

В сфере гражданской авиации законопроектом предлагаются нормы по регулированию использования беспилотных летательных аппаратов, а именно: сертификация, установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования.

Также вводятся понятия "беспилотная авиационная система" и "беспилотное воздушное судно".

Проектом закона предусмотрена персональная ответственность первого руководителя за выполнение возложенных задач на уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации и ответственность авиационных инспекторов за невыполнение своих служебных обязанностей.

"Вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Однако граждане будут включены в такой список только за правонарушения на борту самолета в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности". Каирбек Ускенбаев

Также появится автоматизированная система "электронной очереди" на государственной границе, то есть пропуск через границу иностранных транспортных средств будет осуществляться в порядке электронной очереди.