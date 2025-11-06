#Народный юрист
Общество

Законопроект по вопросам культуры вернули в Мажилис

концерт, фонограмма, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 11:19 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 6 ноября 2025 года вернули в Мажилис законодательные поправки по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Сената Талгат Жунисов, закон направлен на совершенствование законодательства в сферах культуры, образования, семьи и государственного контроля.

"Основные положения закона предусматривают следующее: в сфере культуры это передача местным исполнительным органам полномочий по сохранению и развитию библиотечных фондов, предоставление государственным библиотекам права оказывать услуги по организации образовательных и культурных мероприятий при условии предоставления библиотечных помещений, ограничение использования фонограмм при проведении концертных мероприятий организаторами культурно-развлекательных событий, за исключением телевизионных записей и площадок, не предназначенных для проведения концертных мероприятий, а также введение процедуры согласования с ономастической комиссией при присвоении или переименовании имен частных образовательных организаций", – сказал Жунисов.

В сфере образования поправки следующего характера:

  • введение единовременных выплат победителям международных научных конкурсов и педагогам, подготовившим этих победителей;
  • освобождение от обязательного возмещения государственного заказа лиц, обучавшихся за счет госзаказа, получавших государственные пособия, воспитывающих детей с инвалидностью или осуществляющих уход за лицами с инвалидностью первой группы;
  • предоставление отсрочки обязательного возмещения государственного гранта для граждан, обучавшихся в зарубежных резидентурах, магистратурах, аспирантурах и докторантурах;
  • уточнение полномочий уполномоченного органа в сфере образования и местных исполнительных органов в части строительства и капитального ремонта государственных школ;
  • расширение полномочий уполномоченного органа в сфере образования в части утверждения программы адаптации для учащихся первого класса, методики оценки рейтинговых показателей эффективности организаций технического и профессионального, а также послесреднего образования и их дифференциации;
  • расширение компетенции уполномоченного органа в сфере науки и высшего образования в части утверждения методики оценки рейтинговых показателей вузов и организаций послевузовского образования, правил их дифференциации, а также правил деятельности международных и зарубежных учебных заведений (и/или их филиалов) в Казахстане и утверждения соответствующих форм.

В сфере семейного законодательства вводится:

  • установление приоритета родственников при усыновлении, назначении опекунов или попечителей;
  • расширение перечня лиц, которые могут быть назначены опекунами;
  • обязательная проверка соответствия опекунов установленным законодательным требованиям.

Кроме того, в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" вводится особый порядок государственного контроля в области санитарно-эпидемиологического надзора за детскими организациями и в сфере защиты прав детей. Соответствующие нормы вносятся также в Предпринимательский кодекс и Закон "О правах ребенка в Республике Казахстан".

Ранее запретить использование фонограммы на концертах предлагал депутат Максат Толыкбай.

Азамат Сыздыкбаев
