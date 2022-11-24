Правительство не видит необходимости в передаче МЧС расследования авиапроисшествий

В кулуарах Сената Парламента РК министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев ответил на просьбы депутата передать расследование авиационных происшествий в Министерство по чрезвычайным ситуациям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Талгат Мусабаев на пленарном заседании Сената посетовал, что несмотря на доказанную позицию о необходимости передачи госфункций по расследованию авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации в ведение МЧС РК, этот вопрос так и остался без понимания со стороны правительства.

По его мнению, расследование авиапроисшествий МЧС соответствует стандартам и рекомендуемой практике Международной организации по гражданской авиации (ИКАО) и является одной из важных составляющих частей безопасности полетов. На сегодня этот вопрос возложен на МИИР РК, в частности, на Управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов (УРАПИ).

Глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев в кулуарах Сената позже согласился с озабоченностью депутата, но считает, что это не решит проблему.

"Действительно, передача в МЧС тоже не решает эту проблему. Потому что МЧС само является участником авиадвижения. У них есть "КазАвиаСпас", есть летательные аппараты, самолеты и вертолеты. И оно само является иногда участником инцидентов, которые расследует это управление. В нашем министерстве это управление подчиняется не вице-министру, что курирует это направление, не председателю комитета, не авиационной администрации, а подчиняется напрямую только министру, и никто не имеет права отдавать указания данному управлению". Каирбек Ускенбаев

Он уточнил, что специально было сделано в рамках требований ИКАО.

"Другой вопрос, который заслуживает рассмотрения, – передача расследования в МАК (Международный авиационный комитет. – Прим. ред.). Это международная организация, которая непосредственно имеет специалистов высочайшего класса, которая является членом ИКАО и имеет более чем достаточную компетенцию. Но она находится в Азербайджане. Мы с руководителем МАК разговаривали. Они планируют открыть филиал для всего нашего региона – Казахстана и приближенных регионов, филиал МАК уже в Казахстане. Тогда уже можно рассмотреть этот вопрос". Каирбек Ускенбаев

Министр уточнил, что это международная организация, она создана всеми постсоветскими странами и непосредственно передача туда никакого конфликта не вызовет.

"Сейчас, например, большие неудобства создаются, потому что даже если самолет неправильно съехал с дорожки – это у нас считается инцидентом, мы проверяем. Или если столкнулись с птицей. Это представляете, мы всех специалистов должны постоянно командировать туда-сюда. Поэтому на этом этапе мы такое решение приняли – оставить. А вторым этапом – мы будем смотреть, если организация появится в Казахстане, то можно рассматривать". Каирбек Ускенбаев

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире ИКАО появится представительство авиационных властей Казахстана.