Депутаты требуют передать расследование авиакатастроф МЧС

Депутаты фракции "Ак жол" обратились к премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову с предложением передать расследование авиационных происшествий и катастроф Министерству по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Аскар Садыков напомнил о недавнем происшествии, когда самолет FlyArystan выехал на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Дели и чуть не врезался в самолет авиакомпании Air India. По его словам, только благодаря бдительности индийских пилотов удалось предотвратить авиакатастрофу.

"Позже в средствах массовой информации сообщалось, что в конце 2023 года на территории аэропорта Тараза два казахстанских самолета чуть не столкнулись в воздухе. К счастью, все обошлось. Тем временем Министерство транспорта Казахстана – уполномоченный орган по расследованию авиапроисшествий – молчит о случившемся, что вызывает возмущение", – заявил Аскар Садыков.

Мажилисмен отметил, что в настоящее время государственные функции по расследованию происшествий в гражданской авиации возложены на одно из управлений Министерства транспорта. Помимо этого, в ведении Министерства транспорта находятся и Комитет гражданской авиации, и другие органы авиационной администрации Казахстана.

"Таким образом, в Минтранспорта возникает конфликт интересов в этом вопросе, что в свою очередь может негативно влиять на объективное расследование авиакатастроф, а также привести к сокрытию информации о происшествиях, что мы и видим", – подчеркнул Аскар Садыков.

В связи с этим фракция "Ак жол" предлагает рассмотреть вопрос о передаче государственных функций по расследованию авиакатастроф и происшествий в гражданской авиации независимому от Министерства транспорта органу –Министерству по чрезвычайным ситуациям.

22 февраля направлявшийся в Алматы борт FlyArystan на взлетной полосе едва не столкнулся с самолетом Airbus A319 авиакомпании Air India. Как писали СМИ, казахстанский самолет должен был вырулить на свою полосу и дождаться очереди, но перепутал свое место взлета. В это время индийский самолет уже начал разгоняться, но вовремя заметил движение борта FlyArystan и резко сбросил скорость.

