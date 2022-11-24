Дешевые билеты в Европу пообещали казахстанцам

Международные лоукостеры будут летать транзитом через Казахстан. Об этом в кулуарах Мажилиса рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Мининдустрии, лоукостеры начнут летать через Казахстан с 2023 года.

"У нас есть сегмент национального оператора, есть сегмент лоукостера. Мы сейчас работаем с крупными лоукостерами. В рамках режима открытого неба мы будем разрешать, чтобы они, например, прилетели откуда-то и улетели, например, в Европу, Турцию. Билеты будут гораздо дешевле, потому что это лоукостеры". Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

Он также объяснил, почему билеты в Европу обходятся казахстанцам в немалую сумму.

"Там же динамическая система ценообразования. Если за три месяца покупаешь билет, то он может стоить 12-15 тыс. тенге, если покупаешь сейчас, то он может стоить 50-60 тыс. тенге и еще дороже". Каирбек Ускенбаев

В марте сообщалось, что в 2022 году услуги авиакомпаний в Казахстане обходятся пассажирам сразу на 18% дороже, чем годом ранее.