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Дешевые билеты в Европу пообещали казахстанцам

Билеты в Европу для казахстанцев станут дешевле Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Международные лоукостеры будут летать транзитом через Казахстан. Об этом в кулуарах Мажилиса рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Мининдустрии, лоукостеры начнут летать через Казахстан с 2023 года.

"У нас есть сегмент национального оператора, есть сегмент лоукостера. Мы сейчас работаем с крупными лоукостерами. В рамках режима открытого неба мы будем разрешать, чтобы они, например, прилетели откуда-то и улетели, например, в Европу, Турцию. Билеты будут гораздо дешевле, потому что это лоукостеры". Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

Он также объяснил, почему билеты в Европу обходятся казахстанцам в немалую сумму.

"Там же динамическая система ценообразования. Если за три месяца покупаешь билет, то он может стоить 12-15 тыс. тенге, если покупаешь сейчас, то он может стоить 50-60 тыс. тенге и еще дороже". Каирбек Ускенбаев

В марте сообщалось, что в 2022 году услуги авиакомпаний в Казахстане обходятся пассажирам сразу на 18% дороже, чем годом ранее. 

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Ускенбаев Каирбек МИИР РК Казахстан
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