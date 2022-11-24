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Законодательство РК

Куантыров ответил на предложение депутата по пенсионным накоплениям

Казахстан пенсии порог снижение министр мнение Фото: Zakon.kz
В кулуарах Сената министр нацэкономики Алибек Куантыров прокомментировал предложение мажилисмена Аманжана Жамалова снова снизить порог для снятия пенсионных накоплений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ заявил, что он против повторного понижения порога для снятия пенсионных накоплений.

"Мое отношение к этому – я против. Потому что, когда делались расчеты при первой волне снятия пенсионных отчислений, там были определенные расчеты проведены для того, чтобы обеспечить ту или иную возрастную категорию в будущем пенсиями. То есть был минимальный порог для ежемесячной пенсии, чтобы можно было на эту пенсию прожить. Поэтому снижение порога, конечно же, простимулирует рост пенсионных изъятий и сильно увеличит риски недостаточности пенсионных платежей для пенсионеров в будущем". Алибек Куантыров

Соответственно, по его словам, сложится дополнительная нагрузка на бюджет.

"Опять же, начнутся факторы, которые по касательной повлияют на социальное положение пенсионеров".Алибек Куантыров

Предложение о снижении изъятия порога пенсионных накоплений высказал на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Аманжан Жамалов 23 ноября 2022 года. Мажилисмен считает, что правительству необходимо вновь рассмотреть этот вопрос – особенно с учетом некорректности расчетов, проведенных при их повышении.

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Оксана Скибан
Мажилис Парламента РК МНЭ РК Казахстан
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