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"Кайрат" проиграл свой важный матч в элитном раунде Лиги чемпионов

Футзал ЛЧ УЕФА Фото: Instagram/afckairat
Алматинский футзальный клуб "Кайрат" снизил свои шансы выхода в гранд-финал Лиги чемпионов УЕФА. Накануне казахстанский коллектив на арене имени Балуана Шолака уступил во втором туре элитного раунда ЛЧ чешскому "Хрудиму" – 1:2, сообщает Zakon.kz.

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Это поражение серьезно усложнит ситуацию алматинской дружине. Любители футбола отмечают, что только чудо может помочь "Кайрату" занять первое место в своей подгруппе.

На данный момент турнирную таблицу с 4-мя очками возглавляют два клуба – "Бенфика" и "Хрудим".

Футзал ЛЧ УЕФА

Фото: Instagram/afckairat

В активе алматинского клуба всего один балл. В заключительном туре "Кайрат" встречается с португальской "Бенфикой". А чешские футзалисты встретятся с мальтийским коллективом "Люксол".

26 ноября состоится третий решающий тур. Откроют игровой день "Хрудим" и "Люксол", затем на площадку выйдут "Кайрат" и "Бенфика".  

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