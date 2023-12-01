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"Кайрат" проиграл "Бенфике" во втором матче элитного раунда футзальной Лиги чемпионов

спорт Фото: Instagram/afckairat
Алматинский "Кайрат" проиграл лиссабонской "Бенфике" во втором матче элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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Матч проходил в Приштине (Косово) и закончился победой "Бенфики" со счетом 3:2. Голы у португальцев забили Афонсу Жезуш (4-я минута), Диего Нунес (5-я) и Лусиу Роша (11-я). В составе "Кайрата" отличились Даурен Турсагулов (8-я) и Денер (36-я).

Таким образом, "Бенфика" набрала шесть очков после двух сыгранных матчей, а у "Кайрата" осталось три очка. Напомним, казахстанский клуб стартовал в элитном раунде Лиги Чемпионов с разгромной победы над косовской "Приштиной" – 11:2, в то время как "Бенфика" обыграла словенский "Добовец" – 4:3.

В заключительном туре 2 декабря "Кайрат" сыграет с "Добовцем", а "Бенфика" встретится с "Приштиной". В "финал четырех" из группы выйдет одна команда.

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