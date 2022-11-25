В Казахстане продолжат программу "7-20-25"

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев в кулуарах Сената 25 ноября заявил, что планируется продолжение программы "7-20-25", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Еркебулан Дауылбаев сообщил, что есть соответствующее поручение главы государства.

"Планируется продолжение программы "7-20-25". Но этот вопрос касается Национального банка, думаю, полноценную информацию лучше узнать у Национального банка". Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев

В то же время, по его словам, механизм субсидирования процентной ставки ипотечного займа не поддержан.

"Предусмотрено субсидирование. Предполагалось, что в случае получения ипотеки от банка второго уровня 7% годовой ставки погашаются государством. Мы предусмотрели такой механизм для привлечения банков, для повышения привлекательности ипотеки. Но в связи с ограниченностью средств на данный момент эта заявка не получила поддержки со стороны Министерства финансов. То есть на следующий год финансирование по этому механизму не предусмотрено. Если средства будут найдены, эта программа будет идти наравне с "7-20-25". Еркебулан Дауылбаев

По данным Бюро национальной статистики, за год (с октября 2021 года по октябрь 2022 года) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 27,1%, новое жилье подорожало на 16,6%.