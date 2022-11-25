Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане продолжат программу "7-20-25"

дом Фото: pixabay
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев в кулуарах Сената 25 ноября заявил, что планируется продолжение программы "7-20-25", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Еркебулан Дауылбаев сообщил, что есть соответствующее поручение главы государства.

"Планируется продолжение программы "7-20-25". Но этот вопрос касается Национального банка, думаю, полноценную информацию лучше узнать у Национального банка". Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев

В то же время, по его словам, механизм субсидирования процентной ставки ипотечного займа не поддержан.

"Предусмотрено субсидирование. Предполагалось, что в случае получения ипотеки от банка второго уровня 7% годовой ставки погашаются государством. Мы предусмотрели такой механизм для привлечения банков, для повышения привлекательности ипотеки. Но в связи с ограниченностью средств на данный момент эта заявка не получила поддержки со стороны Министерства финансов. То есть на следующий год финансирование по этому механизму не предусмотрено. Если средства будут найдены, эта программа будет идти наравне с "7-20-25".Еркебулан Дауылбаев

По данным Бюро национальной статистики, за год (с октября 2021 года по октябрь 2022 года) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 27,1%, новое жилье подорожало на 16,6%.

Читайте также

В МИИР высказались об установлении лимита при госзакупках для стройкомпаний

Алихан Смаилов провел заседание совета директоров холдинга "Байтерек"

Куантыров ответил на предложение депутата по пенсионным накоплениям

Мадина Мамырханова
МИИР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
легализация автомобилей
Казахстанцы смогут легализовать свои авто за 200 тысяч тенге
футболист
Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ в Катаре
телеведущий
Соловьев ответил на критику МИДа Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления