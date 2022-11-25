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В МИИР высказались об установлении лимита при госзакупках для стройкомпаний

В Казахстане предложили установить лимит при госзакупках для стройкомпаний: Ответ МИИР РК Фото: Zakon.kz
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев в кулуарах Сената прокомментировал предложение депутата установить лимит при госзакупках для стройкомпаний, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, насколько правильно устанавливать лимиты для строительных компаний при госзакупках.

"Это правильные вещи – по поручению главы государства по реформированию строительной отрасли, в том числе госзакупок, нами совместно с Министерством финансов были выработаны предложения – реально должно быть ограничение, потому что компания может выполнять свои обязательства по мере своих возможностей – финансовых, технических, трудовых ресурсов".Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев

Вице-министр также отметил, что бывают случаи, когда компания выигрывает больше объема, чем она может осилить, и из-за этого теряется качество и не завершается строительство объекта.

Помимо этого, по его словам, Минфин предлагает включить дополнительные стимулирующие меры для местных компаний: при участии в конкурсе местной компании и компании из другого региона предпочтение отдавать первым.

25 ноября сенатор Серик Шайдаров предложил установить лимит при госзакупках для стройкомпаний.

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