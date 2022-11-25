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Законодательство РК

Более 5 тыс. квартир незаконно сдавались в аренду в Казахстане

аренда, рынок жилья Фото: pexels
В Казахстане выявили свыше 5 тыс. квартир, которые незаконно сдавались в аренду. Об этом 25 ноября в Сенате заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz

Еркебулан Дауылбаев признал, что большая часть рынка арендного жилья находится в тени.

По его словам, создана рабочая группа между МВД и Комитетом госдоходов Минфина РК по совместному действию для решения этого вопроса.

"Выявлено свыше 5 тыс. квартир, которые незаконно сдавали в аренду. Соответственно, были приняты меры". Еркебулан Дауылбаев

Позже в кулуарах Сената он предположил, что речь, скорее всего, идет о наложении административного штрафа.

"Детально нужно обратиться в МВД и КГД. Если не ошибаюсь, они выявлены за последние три месяца".Еркебулан Дауылбаев

5 ноября жителей Уральска наказали за незаконную сдачу жилья иностранцам. Нарушителей выявили в ходе рейдов, которые проводили полицейские. Но чаще о таких фактах становится известно благодаря анонимам.

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