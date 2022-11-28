Райский отдых: как провести отпуск в роскошных условиях

За комфортный отдых туристы готовы выкладывать немалые суммы. Редакция Zakon.kz собрала туры, в какие чудесные края можно улететь на зимние выходные.

Мальдивские острова

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Мальдивы – райское место на Земле, где туристический сезон длится целый год. На этих островах среди отдыхающих очень популярны водные развлечения. У туриста есть возможность заниматься дайвингом и запечатлеть коралловые рифы. Можно познакомиться с экзотическими рыбами, не тратя много сил. Достаточно погрузиться в океан с маской и трубкой возле своей виллы.

Существует множество полезных советов, которые помогут избежать недоразумений во время отдыха. К примеру, на Мальдивах рекомендуется выбирать локальный отель с завтраком. В этом случае вам удастся сэкономить неплохую сумму, поскольку все продукты здесь привозные, соответственно, и цены на еду довольно высокие.

Девятидневный отдых в трехзвездочном отеле с завтраком на двоих в этой чудесной стране обойдется в сумму от 650 тыс. тенге, а на одного – от 330 тыс. тенге.



Таиланд

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Зимой в Таиланде заканчивается сезон дождей и держится комфортная для казахстанцев температура, поэтому наши граждане предпочитают отдыхать именно в этот период. Страна привлекает своей активной ночной жизнью. Одно из самых главных развлечений среди туристов – езда на мотобайке по всему острову. Так можно посетить все достопримечательности и даже остановиться у водопадов. В Таиланде есть развлечения и не экстремального характера. Например, вы можете прогуляться по бесконечной оранжерее разноцветных орхидей Нонг Нуч в Паттайе, посетить аквапарки, зоопарки и даже запечатлеть шоу слонов, крокодилов или змей.

Отдых в пятизвездочном отеле с завтраком на одного человека обойдется в сумму от 510 тыс. тенге. Покупая еду на местных рынках, можно получить два бонуса: сэкономите деньги и посетите одну из главных достопримечательностей Таиланда.

Бали

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Сказочный остров с двумя действующими вулканами – Батур и Агунг, омываемый двумя океанами – с юга Индийским, с севера Тихим. Гостеприимное население, удивительные достопримечательности с невероятной архитектурой. В лесу обезьян в Убуде можно поближе познакомиться с животными, посетить водные дворцы Тирта Ганга и Уджунг. А также увидеть пещеры и храмы с уникальными каменными скульптурами.

На Бали лучше передвигаться на арендованном мопеде, на местных такси. В основном таксисты завышают цену на дорогу в три раза. И нужно быть готовым к тому, что здесь большие пробки.

Шестидневный отдых с проживанием в пятизвездочном отеле с завтраком туристу обойдется в сумму от 500 тыс. тенге, а для двоих – более 1 млн тенге.



Сейшельские острова

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Архипелаг из 115 островов, где обитаемыми являются лишь 30, находится в Индийском океане. Здесь в течение всего года температура воздуха составляет +28-30°C. Курорты Сейшел называют одним из самых красивых и романтичных мест в мире. Это настоящий рай для молодоженов. Экзотическая природа с живописными пляжами и прозрачной водой привлекает также любителей красивой жизни, экзотических фруктов, дайвинга и серфинга. Кроме того, здесь есть заповедники с колониями морских птиц и парк на острове Праслин, внесенный в список ЮНЕСКО.

Путевка на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле на семь дней на Сейшелах обойдется в сумму чуть больше 1 млн тенге. А для одного человека стоимость путевки составит почти 800 тыс. тенге.