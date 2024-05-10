Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Экскурсионные туры: где провести активно выходные и отпуск в мае

Экскурсионные туры: где провести активные выходные и отпуск в мае, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 14:51 Фото: pexels
Европа в мае – лучшее место для короткого отдыха в выходные или отпуска. Погода стоит теплая, туристов пока немного, а ценник в отелях немного ниже, чем летом. Zakon.kz узнал, что можно посмотреть в мае в Амстердаме, Риме, Венеции, Будапеште и Париже.

Амстердам: город каналов и музеев

Амстердам отличается от других столиц Европы прежде всего своей необычной архитектурой и множеством каналов. Яркие пряничные трех-четырех этажные домики, плотно прижавшиеся друг к другу, и их остроносые крыши – витрина города и государства Нидерланды. Высота построек в старом центре и множество каналов объясняется экономическим укладом страны в средние века. Торговые суда заходили в город по каналам, вставали на якорь у определенного дома, который больше выполнял роль складского помещения, и разгружал груз. Время прошло, суда давно не заходят в Амстердам, а дома стали жилыми и своим внешним видом привлекают миллионы туристов со всех стран мира.

Популярные места для прогулок в Амстердаме. В мае можно взять водную экскурсию и покататься на кораблике, послушать гида об истории Амстердама и полюбоваться городом с воды. Если вы решите обойти пешком старый центр, то вы не увидите здесь пышного барокко или рококо, как во Франции или Италии. Амстердам застроен в готическом стиле, и эта отличительная черта делает его привлекательным. Голландцы также большие приверженцы современного искусства, поэтому некоторые творения художников можно встретить прямо на улице. К слову, Амстердам считается еще столицей велосипедистов, здесь для них созданы максимально комфортные условия, поэтому многие предпочитают осматривать достопримечательности, катаясь на велосипеде.

Экскурсионные туры: где провести активные выходные и отпуск в мае, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 14:51

Фото: pexels

Что посмотреть в Амстердаме. Май – время массового цветения тюльпанов в Амстердаме. В знаменитом парке Кёкенхоф гигантские и причудливые цветники специально засаживают самыми разнообразными сортами тюльпанов, чтобы миллионы туристов могли полюбоваться на успех голландских селекционеров и красоту цветов.

Конечно, нельзя не посетить расположенные здесь ведущие музеи мира. Только в Амстердаме можно увидеть образ жизни и выдающиеся полотна таких разных и значительных художников, как Ван Гог (Дом-музей Ван Гога) и Рембрант (Дом-музей Рембранта). Из необычных выставочных площадок можно назвать музей Мадам Тюссо в Амстердаме и Национальный морской музей. Всего в Амстердаме насчитывается несколько десятков музеев различных направлений и тематик.

Погода в мае позволяет совершать длительные пешие и велосипедные прогулки или экскурсии, дожди в это время бывают крайне редко, на улице стоит солнечная погода, а температура колеблется в районе +16°С.

Париж: романтика на каждом шагу

Париж считается дорогим для путешествий городом, но май – тот месяц, когда ценник на отели находится в разумных пределах. Другой плюс путешествия в Париж в мае – существенно меньшее число туристов, чем в другое время года, особенно летом. Температура воздуха в мае очень комфорта для длительных прогулок и созерцания архитектуры выдающихся мастеров – около +20°С. Правда, идиллию может нарушать дождь. Но он не бывает здесь холодным и долгим.

Экскурсионные туры: где провести активные выходные и отпуск в мае, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 14:51

Фото: freepik

Популярные места для прогулок в Париже. Это может быть набережная Сены где-то в тихом центре, Булонский лес, о котором много писалось в литературе прежних веков, еще туристы любят посещать Люксембургский сад и любоваться местными красотами. Другой знаменитый адрес в Париже для прогулок – Елисейские поля, от полей там мало что осталось, но место знаменитое и фешенебельное. Можно также сходить и посмотреть, как идут реставрационные работы в Соборе Парижской Богоматери. Легендарное строение, вошедшее в историю и ставшее известным всему миру благодаря произведению Виктора Гюго.

Что посетить в Париже. Само пребывание в Париже в мае, когда бульвары утопают в цветущих каштанах, уже огромное удовольствие. Если выбирать время именно для романтического путешествия, то лучшего придумать нельзя. Конечно, необходимо отдать должное одному из самых популярных и известных музеев мира – Лувру. Билеты туда, к слову, можно купить на сайте музея. Из необычных, но популярных мест для визита, – кафе, где бывали американский писатель Хемингуэй и знаменитая джазовая певица Элла Фицджеральд. Еще две точки притяжения для туристов – мюзик-холл "Мулен Руж" и французская "Опера". Помимо этого, Париж богат на различные музеи – их насчитывается здесь несколько десятков. Ну а туристический аттракцион номер один, конечно, Эйфелева башня.

Венеция и Рим: погружение в историю искусства

Экскурсионные туры: где провести активные выходные и отпуск в мае, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 14:51

Фото: freepik

Венеция

Некоторые ошибочно считают, что Венеция – это один единый город, построенный на воде. На самом деле Венеция – это архипелаг, состоящий из более ста маленьких и крошечных островков, соединенных между собою каналами. Площадь некоторых островов позволяет разместить несколько жилых домов, на других – большего размера, дополнительно разбиты пешеходные улицы и площади. Май считается лучшим временем для посещения Венеции – туристов еще не так много, а на улице тепло – около +20°C. Вечером температура опускается значительно, плюс – соседство с водой, поэтому лучше взять с собой ветровку и зонт. Рекомендация действует только на первую половину мая, к двадцатым числам температура воздуха поднимается до +28°C, и в этом не будет необходимости.

Популярные места для прогулок в Венеции. Площадь Сан-Марко – адрес номер один в любом путеводителе. Здесь можно пройтись пешком и увидеть красоту архитектуры венецианских мастеров. Но самая необычная прогулка по Венеции – это поездка на гондоле по каналам города. Рассматривать город с воды – особенное наслаждение, не говоря уже о роскоши убранства гондол, когда каждый может почувствовать себя лордом. Кстати, гондола и лицензия на право быть гондольером передаются по наследству, с улицы туда попасть нельзя.

Что посмотреть в Венеции. Вопрос, на который невозможно ответить. По мнению экспертов, Венеция – это и есть музей под открытым небом. Каждый дом, каждый живописный закоулок передает атмосферу старины и роскоши и уже сам по себе является произведением искусства. Конечно, имеются места, без посещения которых не обойтись, например, Дворец Доджей. Вот еще несколько знаменитых достопримечательностей Венеции: Собор Сан-Марко на одноименной площади, Церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, вокзал Санта-Лючия – здесь туристов интересует Гранд-канал, являющийся основной "улицей" Венеции, по которой ходят "речные трамвайчики" для местных жителей и гондолы. Еще мост Риальто – его можно видеть на всех картинках о Венеции, и дворец Ка-д’Оро.

Рим

Май для путешествия по Италии – лучшее время. В Риме туристов еще немного, стоимость проживания в отелях невысока, а погода стоит замечательная – от +23 до +26°С. Самые отчаянные в это время уже купаются в море, хотя температура воды не превышает +19°С.

Экскурсионные туры: где провести активные выходные и отпуск в мае, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 14:51

Фото: pexels

Популярные места для прогулок. В Риме таких мест не счесть. Можно пройтись вдоль набережной древней реки Тибр или прогуляться в районе Ватикана, где можно пешком легко дойти от одной достопримечательности к другой. Еще один адрес – Большой Цирк (Circo Massimo), Древнеримский стадион, построенный для гонок на колесницах. Считается, что он был первым и самым большим ипподромом в Древнем Риме. Если от него пойти вверх по дороге, миновать памятник и повернуть налево в горку, то, поднявшись по крутой дорожке вверх, можно дойти до прекрасной площадки, с высоты которой виден Рим, древний акведук и другие сооружения Вечного города. Одним словом, куда не пойди в Риме, везде ждет встреча с великолепием и древностью архитектуры.

Что посмотреть в Риме. Помимо тех мест, о которых рассказывалось выше, к точкам притяжения туристов со всего мира относятся: Испанская лестница, Колизей, Собор Святого Петра и одноименная площадь в Ватикане, а также Музей Ватикана, замок Святого Ангела, фонтан Треви и еще несколько десятков прекрасных архитектурных памятников. Например, площадь Венеции и гигантский монумент Витториано, построенный по приказу Муссолини, – прекрасный памятник эпохе того времени. Пьяцца Навона – музей Рима. И, наконец, Пантеон – в прошлом языческий храм, освященный в 609 году как христианская церковь.

Будапешт: восточноевропейский колорит

Венгрия – это немного другая Европа и другая архитектура. Будапешт – один из красивейших городов Старого света, не похожий ни на один город в Европе. Он известен своей архитектурой в стиле модерн, ренессанс, классицизм, барокко и готики. Одним словом, в Будапеште органично соединились все самые известные направления в архитектуре, отчего город выглядит роскошно и торжественно.

Экскурсионные туры: где провести активные выходные и отпуск в мае, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 14:51

Фото: freepik

Популярные места для прогулок. Можно начать знакомиться с Будапештом с прогулки по набережной Дуная, другой вариант – взять водную экскурсию на катамаране, полюбоваться с воды городом и узнать его историю от гида. Старый центр с его оригинальными архитектурными решениями тоже неплох для пеших прогулок.

Что посмотреть в Будапеште. Лучше всего начать с Дворца Грешама – визитной карточки Венгрии, узнаваемые по картинкам и фото черты памятника архитектуры в стиле модерн. Другой адрес – бывший почтовый сберегательный банк, а еще Венгерский государственный оперный театр, сказочный замок рыбацкий бастион и множество других архитектурных шедевров.

Термальные ванны Будапешта. Город знаменит своими минеральными ваннами и термальными бассейнами. Температура воды в них достигает +40°С, поэтому май считается лучшим месяцем для посещения уникальных спа. Термальный комплекс расположен в городском парке Будапешта, и принимать термальные ванны можно под открытым небом. Вода в бассейнах и ваннах натуральная, из местных источников. К слову, некоторые купальни с минеральной водой построены еще во времена Древнего Рима.

В мае в Будапеште начинаются гастрономические фестивали, где гостям предлагается отведать всю палитру продуктов и вкусов: от джема и меда до вина и картофельного пива. Погода в это время стоит подходящая для застолья под открытым небом – около +26°С.

Читайте также

Астролог, советы, знаки зодиака, гороскоп
Астролог дала советы представителям каждого знака зодиака на неделю
Врач назвала топ-10 противопростудных продуктов
Врач назвала топ-10 противопростудных продуктов
Во время магнитных бурь дачникам посоветовали снизить темп работ
Во время магнитных бурь дачникам посоветовали снизить темп работ
Ольга Снежина
Интересное 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
ДТП
Жуткое столкновение грузовика с Mercedes произошло в Алматы
штормовое предупреждение
Заморозки, град, гроза и шквал ожидаются в Астане и 13 областях страны
оппозиция требует отставки Пашиняна
Оппозиция в Армении заявила о запуске процедуры импичмента Пашиняна
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: