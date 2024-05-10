Экскурсионные туры: где провести активно выходные и отпуск в мае

Европа в мае – лучшее место для короткого отдыха в выходные или отпуска. Погода стоит теплая, туристов пока немного, а ценник в отелях немного ниже, чем летом. Zakon.kz узнал, что можно посмотреть в мае в Амстердаме, Риме, Венеции, Будапеште и Париже.

Амстердам: город каналов и музеев

Амстердам отличается от других столиц Европы прежде всего своей необычной архитектурой и множеством каналов. Яркие пряничные трех-четырех этажные домики, плотно прижавшиеся друг к другу, и их остроносые крыши – витрина города и государства Нидерланды. Высота построек в старом центре и множество каналов объясняется экономическим укладом страны в средние века. Торговые суда заходили в город по каналам, вставали на якорь у определенного дома, который больше выполнял роль складского помещения, и разгружал груз. Время прошло, суда давно не заходят в Амстердам, а дома стали жилыми и своим внешним видом привлекают миллионы туристов со всех стран мира.

Популярные места для прогулок в Амстердаме. В мае можно взять водную экскурсию и покататься на кораблике, послушать гида об истории Амстердама и полюбоваться городом с воды. Если вы решите обойти пешком старый центр, то вы не увидите здесь пышного барокко или рококо, как во Франции или Италии. Амстердам застроен в готическом стиле, и эта отличительная черта делает его привлекательным. Голландцы также большие приверженцы современного искусства, поэтому некоторые творения художников можно встретить прямо на улице. К слову, Амстердам считается еще столицей велосипедистов, здесь для них созданы максимально комфортные условия, поэтому многие предпочитают осматривать достопримечательности, катаясь на велосипеде.





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Что посмотреть в Амстердаме. Май – время массового цветения тюльпанов в Амстердаме. В знаменитом парке Кёкенхоф гигантские и причудливые цветники специально засаживают самыми разнообразными сортами тюльпанов, чтобы миллионы туристов могли полюбоваться на успех голландских селекционеров и красоту цветов.



Конечно, нельзя не посетить расположенные здесь ведущие музеи мира. Только в Амстердаме можно увидеть образ жизни и выдающиеся полотна таких разных и значительных художников, как Ван Гог (Дом-музей Ван Гога) и Рембрант (Дом-музей Рембранта). Из необычных выставочных площадок можно назвать музей Мадам Тюссо в Амстердаме и Национальный морской музей. Всего в Амстердаме насчитывается несколько десятков музеев различных направлений и тематик.

Погода в мае позволяет совершать длительные пешие и велосипедные прогулки или экскурсии, дожди в это время бывают крайне редко, на улице стоит солнечная погода, а температура колеблется в районе +16°С.

Париж: романтика на каждом шагу

Париж считается дорогим для путешествий городом, но май – тот месяц, когда ценник на отели находится в разумных пределах. Другой плюс путешествия в Париж в мае – существенно меньшее число туристов, чем в другое время года, особенно летом. Температура воздуха в мае очень комфорта для длительных прогулок и созерцания архитектуры выдающихся мастеров – около +20°С. Правда, идиллию может нарушать дождь. Но он не бывает здесь холодным и долгим.





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Популярные места для прогулок в Париже. Это может быть набережная Сены где-то в тихом центре, Булонский лес, о котором много писалось в литературе прежних веков, еще туристы любят посещать Люксембургский сад и любоваться местными красотами. Другой знаменитый адрес в Париже для прогулок – Елисейские поля, от полей там мало что осталось, но место знаменитое и фешенебельное. Можно также сходить и посмотреть, как идут реставрационные работы в Соборе Парижской Богоматери. Легендарное строение, вошедшее в историю и ставшее известным всему миру благодаря произведению Виктора Гюго.



Что посетить в Париже. Само пребывание в Париже в мае, когда бульвары утопают в цветущих каштанах, уже огромное удовольствие. Если выбирать время именно для романтического путешествия, то лучшего придумать нельзя. Конечно, необходимо отдать должное одному из самых популярных и известных музеев мира – Лувру. Билеты туда, к слову, можно купить на сайте музея. Из необычных, но популярных мест для визита, – кафе, где бывали американский писатель Хемингуэй и знаменитая джазовая певица Элла Фицджеральд. Еще две точки притяжения для туристов – мюзик-холл "Мулен Руж" и французская "Опера". Помимо этого, Париж богат на различные музеи – их насчитывается здесь несколько десятков. Ну а туристический аттракцион номер один, конечно, Эйфелева башня.

Венеция и Рим: погружение в историю искусства





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Венеция

Некоторые ошибочно считают, что Венеция – это один единый город, построенный на воде. На самом деле Венеция – это архипелаг, состоящий из более ста маленьких и крошечных островков, соединенных между собою каналами. Площадь некоторых островов позволяет разместить несколько жилых домов, на других – большего размера, дополнительно разбиты пешеходные улицы и площади. Май считается лучшим временем для посещения Венеции – туристов еще не так много, а на улице тепло – около +20°C. Вечером температура опускается значительно, плюс – соседство с водой, поэтому лучше взять с собой ветровку и зонт. Рекомендация действует только на первую половину мая, к двадцатым числам температура воздуха поднимается до +28°C, и в этом не будет необходимости.

Популярные места для прогулок в Венеции. Площадь Сан-Марко – адрес номер один в любом путеводителе. Здесь можно пройтись пешком и увидеть красоту архитектуры венецианских мастеров. Но самая необычная прогулка по Венеции – это поездка на гондоле по каналам города. Рассматривать город с воды – особенное наслаждение, не говоря уже о роскоши убранства гондол, когда каждый может почувствовать себя лордом. Кстати, гондола и лицензия на право быть гондольером передаются по наследству, с улицы туда попасть нельзя.

Что посмотреть в Венеции. Вопрос, на который невозможно ответить. По мнению экспертов, Венеция – это и есть музей под открытым небом. Каждый дом, каждый живописный закоулок передает атмосферу старины и роскоши и уже сам по себе является произведением искусства. Конечно, имеются места, без посещения которых не обойтись, например, Дворец Доджей. Вот еще несколько знаменитых достопримечательностей Венеции: Собор Сан-Марко на одноименной площади, Церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, вокзал Санта-Лючия – здесь туристов интересует Гранд-канал, являющийся основной "улицей" Венеции, по которой ходят "речные трамвайчики" для местных жителей и гондолы. Еще мост Риальто – его можно видеть на всех картинках о Венеции, и дворец Ка-д’Оро.

Рим

Май для путешествия по Италии – лучшее время. В Риме туристов еще немного, стоимость проживания в отелях невысока, а погода стоит замечательная – от +23 до +26°С. Самые отчаянные в это время уже купаются в море, хотя температура воды не превышает +19°С.





Фото: pexels

Популярные места для прогулок. В Риме таких мест не счесть. Можно пройтись вдоль набережной древней реки Тибр или прогуляться в районе Ватикана, где можно пешком легко дойти от одной достопримечательности к другой. Еще один адрес – Большой Цирк (Circo Massimo), Древнеримский стадион, построенный для гонок на колесницах. Считается, что он был первым и самым большим ипподромом в Древнем Риме. Если от него пойти вверх по дороге, миновать памятник и повернуть налево в горку, то, поднявшись по крутой дорожке вверх, можно дойти до прекрасной площадки, с высоты которой виден Рим, древний акведук и другие сооружения Вечного города. Одним словом, куда не пойди в Риме, везде ждет встреча с великолепием и древностью архитектуры.



Что посмотреть в Риме. Помимо тех мест, о которых рассказывалось выше, к точкам притяжения туристов со всего мира относятся: Испанская лестница, Колизей, Собор Святого Петра и одноименная площадь в Ватикане, а также Музей Ватикана, замок Святого Ангела, фонтан Треви и еще несколько десятков прекрасных архитектурных памятников. Например, площадь Венеции и гигантский монумент Витториано, построенный по приказу Муссолини, – прекрасный памятник эпохе того времени. Пьяцца Навона – музей Рима. И, наконец, Пантеон – в прошлом языческий храм, освященный в 609 году как христианская церковь.

Будапешт: восточноевропейский колорит

Венгрия – это немного другая Европа и другая архитектура. Будапешт – один из красивейших городов Старого света, не похожий ни на один город в Европе. Он известен своей архитектурой в стиле модерн, ренессанс, классицизм, барокко и готики. Одним словом, в Будапеште органично соединились все самые известные направления в архитектуре, отчего город выглядит роскошно и торжественно.





Фото: freepik

Популярные места для прогулок. Можно начать знакомиться с Будапештом с прогулки по набережной Дуная, другой вариант – взять водную экскурсию на катамаране, полюбоваться с воды городом и узнать его историю от гида. Старый центр с его оригинальными архитектурными решениями тоже неплох для пеших прогулок.



Что посмотреть в Будапеште. Лучше всего начать с Дворца Грешама – визитной карточки Венгрии, узнаваемые по картинкам и фото черты памятника архитектуры в стиле модерн. Другой адрес – бывший почтовый сберегательный банк, а еще Венгерский государственный оперный театр, сказочный замок рыбацкий бастион и множество других архитектурных шедевров.

Термальные ванны Будапешта. Город знаменит своими минеральными ваннами и термальными бассейнами. Температура воды в них достигает +40°С, поэтому май считается лучшим месяцем для посещения уникальных спа. Термальный комплекс расположен в городском парке Будапешта, и принимать термальные ванны можно под открытым небом. Вода в бассейнах и ваннах натуральная, из местных источников. К слову, некоторые купальни с минеральной водой построены еще во времена Древнего Рима.