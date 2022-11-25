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Алимханулы выпустил фильм о подготовке к первой защите титула

Бокс, фильм, выпуск Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Команда чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы выпустила видео, где описывается ход подготовки казахстанского боксера к его дебютной защите с британцем Дензелом Бентли в Лас-Вегасе (США), сообщает Zakon.kz.

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Документальный фильм, хронометражем чуть меньше 10 минут, включает в себе ряд неформальных обстановок, где могут оказаться спортсмены вне тренировочного времени. А также здесь есть кадры с подготовки Жанибека к поединку, с его комментариями, а также членов его команды - тренера Джеймса "Бадди" Макгирта и Эгиса Климаса.

Противостояние Жанибека Алимханулы и Дензела Бентли прошло 13 ноября и завершилось победой казахстанца, где он впервые защитил свой титул.

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