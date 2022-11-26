В Германии снизят цены на газ, электричество и тепло

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал немцам, что с января будут введены лимитные цены на энергию, сообщает Zakon.kz

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Элизабет Борн, как сообщает РИА Новости, Шольц рассказал, что правительство уже утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители.

"Мы введём лимитные цены на энергию, чтобы граждане справились с новыми вызовами". Олаф Шольц

Ограничение цен коснется предприятий малого и среднего бизнеса, а также частных домохозяйств.

Ранее сообщали, что в стране проходят протесты против политики властей в сфере энергетики.