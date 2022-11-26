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Стало известно о состоянии школьников, пострадавших в ДТП в Алматинской области

Стало известно о состоянии школьников, пострадавших в ДТП в Алматинской области Фото: polisia.kz
В областном департаменте полиции рассказали о состоянии четырех несовершеннолетних, которые были госпитализированы вечером 25 ноября в больницы в результате ДТП на трассе Алматы – Хоргос в Илийском районе, сообщает Zakon.kz

Подростков, выходящих из школьного автобуса сбил водитель автомобиля Lexus IS, который двигался в сторону Шелека в восточном направлении. Они попытались перейти дорогу, но автомобиль буквально врезался в них на большой скорости и раскидал по проезжей части.

Несовершеннолетние 2009, 2010, 2012 и 2013 г.р. с травмами различной степени тяжести были доставлены в ЦРБ Илийского района.

По данным ведомства, у большинства из пострадавших черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга, многочисленные переломы, ушибы, а также врачи диагностируют закрытые травмы грудной клетки, живота и травматический шок. Больше о их состоянии пока ничего неизвестно.

Водитель - уроженец Алматинской области 1994 года рождения, на момент осмотра был трезв.

В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.

Ранее в МВД прокомментировали это ДТП в Алматинской области, где сбили школьников

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Елена Вебер
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