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Стало известно состояние пострадавших в ДТП с большегрузами в поселке Бесагаш

ДТП с большегрузами в поселке Бесагаш: врачи прокомментировали состояние пострадавших , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 19:20 Фото: Zakon.kz
В Алматинской многопрофильной клинической больнице рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии на Талгарской трассе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы, в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу после ДТП в поселок Бесагаш госпитализированы два водителя большегрузов. Водитель грузовика Shacman находится в тяжелом состоянии.

"Пациент 1964 года рождения поступил в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу после ДТП, состояние при поступлении: тяжелая сочетанная травма, закрытая травма грудной клетки, обширная ушибленная рваная рана подоконной области, повреждение ветви подколенной артерии. Травматический шок 3-4 степени и геморрагический шок 3-4 степени. На данный момент состояние пациента крайне тяжелое, готовят к экстренной операции". Пресс-служба Алматинской многопрофильной клинической больницы

Между тем состояние водителя грузовика ЗИЛ врачи оценивают как средней тяжести.

"Второй пациент 1978 года рождения. У него при поступлении были: сочетанная травма, ушибленная рана волосистой части головы, множественные ссадины лица, закрытая травма грудной клетки, закрытый оскольчатый чрезвертельный перелом правой бедренной кости со смещением с отрывом малого вертела. Он госпитализирован, состояние средней тяжести".Пресс-служба Алматинской многопрофильной клинической больницы

1 августа ДТП с большегрузами произошло в поселке Бесагаш Талгарского района.

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