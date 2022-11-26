Илон Маск заговорил о создании собственного смартфона
Фото: pixabay
Известный миллиардер и предприниматель Илон Маск может создать свой альтернативный телефон, сообщает Zakon.kz
Отвечая на обращение своей подписчицы Маск в своем Твиттере не исключил такую возможность.
Он отметил, что если социальную сеть уберут из основных магазинов приложений iPhone и Android, он сделает смартфон собственного производства.
"Я верю в то, что этого не произойдет, однако, да, если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон".Илон Маск
— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022
I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone
Ранее сообщали, что Илон Маск начал массовое увольнение подрядчиков в Twitter, но потом он это отменил.
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