Илон Маск заговорил о создании собственного смартфона

Известный миллиардер и предприниматель Илон Маск может создать свой альтернативный телефон, сообщает Zakon.kz

Отвечая на обращение своей подписчицы Маск в своем Твиттере не исключил такую возможность.

Он отметил, что если социальную сеть уберут из основных магазинов приложений iPhone и Android, он сделает смартфон собственного производства.

"Я верю в то, что этого не произойдет, однако, да, если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон". Илон Маск

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone November 25, 2022