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Илон Маск заговорил о создании собственного смартфона

Илон Маск заговорил о создании собственного смартфона Фото: pixabay
Известный миллиардер и предприниматель Илон Маск может создать свой альтернативный телефон, сообщает Zakon.kz

Отвечая на обращение своей подписчицы Маск в своем Твиттере не исключил такую возможность.

Он отметил, что если социальную сеть уберут из основных магазинов приложений iPhone и Android, он сделает смартфон собственного производства.

"Я верю в то, что этого не произойдет, однако, да, если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон".Илон Маск

Ранее сообщали, что Илон Маск начал массовое увольнение подрядчиков в Twitter, но потом он это отменил.

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