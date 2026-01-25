#Казахстан в сравнении
События

На КТК завершили ремонт выносного причального устройства

ВПУ, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 15:35 Фото: КТК
25 января 2026 года Каспийский трубопроводный консорциум заявил о завершении ремонта ВПУ-3 (выносного причального устройства), сообщает Zakon.kz.

На Морском терминале КТК завершены ремонтные работы на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3. В рамках планово-предупредительного ремонта на нем была осуществлена частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов. 21 января были проведены гидроиспытания грузовой системы ВПУ, далее на подводном нефтепроводе водолазами открыт оконечный манифольд, 25 января осуществлена постановка танкера для перевалки нефти, сообщила пресс-служба КТК.

Сроки и объем проведения ремонтных работ были оптимизированы после атаки безэкипажным катером КТК ВПУ-2 приведшей к его повреждению и прекращению работы.

"В этой связи подчеркнем, что выполнение заявок грузоотправителей нефти согласно годовым планам гарантируется при одновременной эксплуатации не менее двух ВПУ".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 15:35
В МИД Казахстана прокомментировали атаку на морской терминал КТК

Работы по замене шлангов на ВПУ-3 выполнялись в сложной гидрометеорологической обстановке. Осуществление безопасных спусков водолазной команды неоднократно прерывалось из-за меняющихся скоростей подводных течений, что является характерным для текущего времени года, заявили в КТК.

"В настоящее время отгрузка нефти на Морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3", – заключили в компании.

Ранее казахстанское Минэнерго сообщало, что после атаки на КТК отгрузка нефти Казахстана осуществляется через ВПУ-1.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Ошибка в тексте: