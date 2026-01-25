На КТК завершили ремонт выносного причального устройства
На Морском терминале КТК завершены ремонтные работы на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3. В рамках планово-предупредительного ремонта на нем была осуществлена частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов. 21 января были проведены гидроиспытания грузовой системы ВПУ, далее на подводном нефтепроводе водолазами открыт оконечный манифольд, 25 января осуществлена постановка танкера для перевалки нефти, сообщила пресс-служба КТК.
Сроки и объем проведения ремонтных работ были оптимизированы после атаки безэкипажным катером КТК ВПУ-2 приведшей к его повреждению и прекращению работы.
"В этой связи подчеркнем, что выполнение заявок грузоотправителей нефти согласно годовым планам гарантируется при одновременной эксплуатации не менее двух ВПУ".
Материал по теме
Работы по замене шлангов на ВПУ-3 выполнялись в сложной гидрометеорологической обстановке. Осуществление безопасных спусков водолазной команды неоднократно прерывалось из-за меняющихся скоростей подводных течений, что является характерным для текущего времени года, заявили в КТК.
"В настоящее время отгрузка нефти на Морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3", – заключили в компании.
Ранее казахстанское Минэнерго сообщало, что после атаки на КТК отгрузка нефти Казахстана осуществляется через ВПУ-1.