Алихан Смаилов: Ремонт на КТК закончится через пару недель

Премьер-министр Алихан Смаилов, выступая в кулуарах Сената 10 ноября, заявил о приостановлении ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Он уточнил, что это произошло из-за погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Смаилов отметил, что ремонт двух выносных причальных устройств (ВПУ) на КТК планировалось завершить еще в октябре.

По словам премьера, на ремонт первого выносного причального устройства понадобится еще 2-3 дня, после чего приступят к работам на втором устройстве. На них уйдут еще 2-3 недели.

Также Алихан Смаилов высказался о поступлениях в бюджет.

Он уточнил: "Мы не ожидаем какого-либо снижения поступлений в бюджет и в Нацфонд".

"Благодаря конъюнктуре и тем ценам, которые сейчас формируются на мировых рынках нефти, у нас все поступления и в Нацфонд, и в республиканский бюджет от нефтегазового сектора ожидаются в полном объеме". Алихан Смаилов

20 марта при пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры), был поврежден комплекс оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

11 октября министр энергетики РК Болат Акчулаков озвучил сроки запуска работы КТК в полном объеме.