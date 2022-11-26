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Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана Фото: akorda.kz
В Астане во Дворце Независимости состоялась инаугурация избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев прошел по красной дорожке к трибуне. Там он положил руку на Конституцию и дал клятву.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан". Касым-Жомарт Токаев


Затем прозвучал гимн Казахстана.

А после глава ЦИК Нурлан Абдиров вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение президента.


20 ноября в Казахстане прошли выборы главы государства. Всего было шесть кандидатов, набрав 81,31% голосов избирателей, победил Касым-Жомарт Токаев.

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