Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана

В Астане во Дворце Независимости состоялась инаугурация избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев прошел по красной дорожке к трибуне. Там он положил руку на Конституцию и дал клятву.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан". Касым-Жомарт Токаев





Затем прозвучал гимн Казахстана.

А после глава ЦИК Нурлан Абдиров вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение президента.



