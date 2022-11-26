Токаев: Все, кто незаконно препятствуют развитию бизнеса, будут наказаны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на инаугурации поручил устранить искусственные барьеры и ограничения, сдерживающие предпринимательский дух граждан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что предприниматели должны навсегда забыть о беспричинных проверках и работать только с налоговыми ревизиями.

"Государство и бизнес – это естественные партнеры. Все, кто незаконно препятствуют развитию малого и среднего бизнеса, будут привлекаться к строгому наказанию согласно закону. Нам предстоит заняться реальной индустриализацией, строительством и модернизацией инфраструктуры". Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что каждый регион страны должен получить новый импульс к развитию.

Во Дворце независимости проходит инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева.