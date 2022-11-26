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Инаугурация президента Токаева: текстовая трансляция

президент Казахстана Фото: пресс-служба Акорды
26 ноября избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев участвует в церемонии инаугурации.

На церемонии инаугурации присутствует политический истеблишмент Казахстана и иностранный дипломатический корпус, аккредитованный в РК.

Такой же механизм был в ходе инаугурации в 2019 году.

Касым-Жомарт Токаев принесет присягу на государственном языке.

Глава Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров вручит Касым-Жомарту Токаеву удостоверение президента.

Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Всего было шесть кандидатов. Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов избирателей.


10:57.


"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан".Касым-Жомарт Токаев


10:57. Президент зачитал текст присяги.

10:56. Касым-Жомарт Токаев вошел в зал. 


Токаев

Фото: ТРК президента

10:54. В зал внесли Конституцию Казахстана.


Конституция

Фото: Zakon.kz

10:52. В зал внесли штандарт президента.

Штандарт президента

Фото: ТРК президента

10:44. На церемонию инаугурации пришел Нурсултан Назарбаев.

10:35. Корреспонденты Zakon.kz находятся во Дворце независимости. Гости инаугурации начали собираться во дворце с 09:00. 


гости инаугурации

Фото: Zakon.kz


бывший пресс-секретарь Токаева

Фото: Zakon.kz

аким ВКО

Фото: Zakon.kz

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