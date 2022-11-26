Инаугурация президента Токаева: текстовая трансляция
На церемонии инаугурации присутствует политический истеблишмент Казахстана и иностранный дипломатический корпус, аккредитованный в РК.
Такой же механизм был в ходе инаугурации в 2019 году.
Касым-Жомарт Токаев принесет присягу на государственном языке.
Глава Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров вручит Касым-Жомарту Токаеву удостоверение президента.
Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Всего было шесть кандидатов. Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов избирателей.
10:57.
"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан".Касым-Жомарт Токаев
10:57. Президент зачитал текст присяги.
10:56. Касым-Жомарт Токаев вошел в зал.
Фото: ТРК президента
10:54. В зал внесли Конституцию Казахстана.
Фото: Zakon.kz
10:52. В зал внесли штандарт президента.
Фото: ТРК президента
10:44. На церемонию инаугурации пришел Нурсултан Назарбаев.
10:35. Корреспонденты Zakon.kz находятся во Дворце независимости. Гости инаугурации начали собираться во дворце с 09:00.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz