Инаугурация президента Токаева: текстовая трансляция

26 ноября избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев участвует в церемонии инаугурации.

На церемонии инаугурации присутствует политический истеблишмент Казахстана и иностранный дипломатический корпус, аккредитованный в РК.

Такой же механизм был в ходе инаугурации в 2019 году.

Касым-Жомарт Токаев принесет присягу на государственном языке.

Глава Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров вручит Касым-Жомарту Токаеву удостоверение президента.

Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Всего было шесть кандидатов. Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов избирателей.

10:57.





"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан". Касым-Жомарт Токаев





10:57. Президент зачитал текст присяги.

10:56. Касым-Жомарт Токаев вошел в зал.





Фото: ТРК президента



10:54. В зал внесли Конституцию Казахстана.







Фото: Zakon.kz



10:52. В зал внесли штандарт президента.

Фото: ТРК президента



10:44. На церемонию инаугурации пришел Нурсултан Назарбаев.

10:35. Корреспонденты Zakon.kz находятся во Дворце независимости. Гости инаугурации начали собираться во дворце с 09:00.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz