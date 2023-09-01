Токаев: Нужно подходить ответственно к использованию электричества, тепла и воды
По словам главы государства, предстоит поэтапно внедрить четкие нормативные требования по энергоэффективности и ресурсосбережению в целом.
"Задача – к 2029 году снизить ключевые показатели энергопотребления и энергоемкости минимум на 15%. Нам следует акцентированно заниматься развитием зеленой экономики. Очевидно, что в долгосрочной перспективе глобальный переход на чистую энергетику неизбежен", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
В повестке дня и дальнейшая газификация страны. Он отметил, что расширение ресурсной базы товарного газа – приоритетная задача для правительства и национальной газовой компании. Нужно ускорить строительство новых газоперерабатывающих заводов, а также полное вовлечение в оборот имеющихся перерабатывающих мощностей.
"Наши нефтегазовые гиганты – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак – должны быть надежными поставщиками доступного газа. Важно также привлекать инвестиции в разведку и освоение новых газовых месторождений. Электричество, тепло и вода – базовые блага, необходимые для комфортной жизни. К их использованию нужно подходить ответственно и рачительно. Такой подход должен лежать в основе новой бытовой культуры в нашей стране".Касым-Жомарт Токаев
При этом президент подчеркнул, что это касается не только домохозяйств, но и всех участников экономических отношений. Расточительное потребление – это уже непозволительная роскошь. Правительству необходимо кардинально пересмотреть действующую политику энергоэффективности с учетом стандартов ОЭСР.
Также во время выступления Касым-Жомарт Токаев заявил, что вопрос о строительстве АЭС нужно решить при помощи референдума.