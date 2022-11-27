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Второй год подряд "Финал четырех" по футзалу пройдет без "Кайрата"

Футзал Лига Чемпионов Фото: Instgaram/afckairat
Завершился элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, по итогам которого стали известны команды, которые в дальнейшем определят лучший клуб Европы сезона 2022/23. К сожалению, в "Финал четырех" второй раз подряд не пробился алматинский "Кайрат", сообщает Zakon.kz

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Алматинский коллектив на своей арене в заключительном поединке проиграл "Бенфике" – 1:2, что позволило португальцам стать единоличными лидерами подгруппы С и заработать путевку в Гранд Финал Лиги чемпионов.

В другом матче подгруппы С чешский "Хрудим" сыграл вничью с "Луксором" из Мальты – 3:3. Благодаря этому результату эти команды оказались выше в турнирной таблице, "Кайрат" завершил турнир на последнем месте.

"В первую очередь хотел извиниться перед фанатами "Кайрата", в Алматы играла интригующая группа. Все думали, что мы и "Бенфика" разыграем эту одну путевку, а получилось совсем наоборот. Второй год подряд остаемся без "Финала четырех". Проанализируем все свои ошибки и план дальнейших действий, чтобы вернуть "Кайрат" на тот уровень, который полюбили фанаты".Кака, главный тренер ФК "Кайрат"

Помимо "Бенфики", в главном финале Лиги чемпионов по футзалу в 2023 году сыграет еще один клуб из Португалии – "Спортинг", а также испанская "Пальма Футзал" и "Андерлехт" из Бельгии.

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Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА
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