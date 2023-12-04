Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стали известны все участники "Финала четырех" Лиги чемпионов по футзалу

Стали известны все участники "Финала четырех" Лиги чемпионов по футзалу Фото: Instagram/afckairat
3 декабря завершились матчи Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. По их итогам стали известны команды, которые продолжат борьбу за трофей в "Финале четырех", сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

К огорчению казахстанских болельщиков, алматинский футзальный "Кайрат" не сумел попасть в список избранных, заняв второе место в своей подгруппе. Чемпионы Казахстана в борьбе за единственную путевку в когорту сильнейших не смогли одолеть португальскую "Бенфику". А победа в заключительном туре над командой "Добовец" из Словении со счетом 7:0 уже ничего не решала. "Бенфика" проходит дальше, а "Кайрат" будет ждать начала нового еврокубкового сезона.


Компанию "Бенфике" в "Финале четырех" составят еще три топовых европейских коллектива: "Барселона" (Испания), действующий чемпион – "Пальма" (Испания) и "Спортинг" (Португалия).

Каждая из этих четырех команд ранее уже выигрывала титул лучшей команды Европы. Никогда прежде финальный турнир, в котором играют четыре команды, не состоял полностью из победителей прошлых лет.

Место проведения решающих битв и дату жеребьевки определят позже. По информации пресс-службы UEFA, матчи финальной стадии турнира пройдут 2-3 и 4-5 мая.

Читайте также

Конькобежный спорт Золото КМ
Инесса Шумекова стала победителем Кубка мира по конькобежному спорту
Лидер сборной Казахстана по фристайл-акробатике завоевала "бронзу" этапа Кубка мира
Лидер сборной Казахстана по фристайл-акробатике завоевала "бронзу" этапа Кубка мира
Тренер "Барыса" высказался о второй победе подряд в чемпионате КХЛ
Наставник "Барыса" оценил вторую победу подряд в чемпионате КХЛ
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Ержан Сейткулов, известный математик получил должность в Администрации президента РК
Известный математик получил должность в Администрации президента РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: