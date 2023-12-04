Стали известны все участники "Финала четырех" Лиги чемпионов по футзалу

3 декабря завершились матчи Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. По их итогам стали известны команды, которые продолжат борьбу за трофей в "Финале четырех", сообщает Zakon.kz.

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К огорчению казахстанских болельщиков, алматинский футзальный "Кайрат" не сумел попасть в список избранных, заняв второе место в своей подгруппе. Чемпионы Казахстана в борьбе за единственную путевку в когорту сильнейших не смогли одолеть португальскую "Бенфику". А победа в заключительном туре над командой "Добовец" из Словении со счетом 7:0 уже ничего не решала. "Бенфика" проходит дальше, а "Кайрат" будет ждать начала нового еврокубкового сезона.





Компанию "Бенфике" в "Финале четырех" составят еще три топовых европейских коллектива: "Барселона" (Испания), действующий чемпион – "Пальма" (Испания) и "Спортинг" (Португалия).

Каждая из этих четырех команд ранее уже выигрывала титул лучшей команды Европы. Никогда прежде финальный турнир, в котором играют четыре команды, не состоял полностью из победителей прошлых лет.

Место проведения решающих битв и дату жеребьевки определят позже. По информации пресс-службы UEFA, матчи финальной стадии турнира пройдут 2-3 и 4-5 мая.