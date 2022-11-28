Актюбинец продавал удостоверения "сотрудников МВД"

В Актобе управлением собственной безопасности областного департамента полиции пресечена преступная деятельность по изготовлению и реализации поддельных служебных удостоверений сотрудников органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Как установлено, местный житель с помощью компьютера, цветного принтера и ламинатора изготавливал поддельные удостоверения полицейских, которые сбывал гражданскому населению.

"При обыске в его квартире, помимо оргтехники, было изъято более сотни обложек для удостоверений сотрудников МВД", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан при проведении специальных оперативных мероприятий после продажи "корочки" оперуполномоченного уголовного розыска.

По данному факту возбуждено уголовное дело, принимаются меры по установлению и изъятию поддельных полицейских удостоверений, которые успел изготовить и реализовать подозреваемый.

9 ноября 2022 года сообщалось, что осужден лже-помощник главы Антикора Нурбол Каримов, который требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок на побережье Каспийского моря для размещения коммерческих объектов. Его осудили на семь лет и шесть месяцев.