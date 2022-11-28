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Токаев встретился с Путиным

Токаев встретился с Путиным Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за поздравления и добрые пожелания в связи с переизбранием на должность Президента Казахстана и отметил образцовые отношения между странами, передает Акорда.

"Прежде всего, я хотел бы выразить признательность за Ваши персональные поздравления в связи с переизбранием на пост Президента Республики Казахстан. Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое политическое значение. Конечно же, определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует. С другой стороны, это вполне естественно, коль скоро речь идет о сотрудничестве между нашими странами. В этом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Сегодня подписываем Декларацию, которая посвящена этой исторической дате", – отметил Глава государства.


Токаев встретился с Путиным

Фото: akorda.kz

Он сказал, что между Казахстаном и Россией активно расширяется торгово-экономическое взаимодействие.

"Для Казахстана Российская Федерация была и остается основным стратегическим партнером, государством, с которым нас связывают глубинные взаимоотношения в самых разных отраслях. Вы сейчас сослались на открытие очередного заседания Форума межрегионального сотрудничества, на этот раз оно происходит в Оренбурге. Есть очень солидные основы для того, чтобы двигаться дальше. Объем торговли между нашими странами, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, достиг 24,5 млрд долларов. Очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в нашей стране. Я как Глава государства и мое Правительство будем делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе, естественно, с точки зрения взаимовыгодности. Есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество между странами. В то же время нужно смотреть вперед, и именно с этой целью я прибыл сюда". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Владимир Путин еще раз поздравил Главу нашего государства с убедительной победой на выборах и вступлением в должность Президента.

Прежде всего, хотел бы сердечно поприветствовать Касым-Жомарта Кемелевича. Он находится в России с первым официальным визитом после переизбрания Президентом Казахстана. Хочу еще раз поздравить его с убедительной победой на выборах и искренне пожелать успехов в осуществлении всех намеченных планов масштабных преобразований в политической, социально-экономической жизни страны. Президент России Владимир Путин


Токаев встретился с Путиным

Фото: akorda.kz

Он также отметил высокий уровень казахстанско-российских связей и особый характер отношений между странами.


"Конечно, мы встречаемся с Президентом Казахстана регулярно, совсем недавно виделись. Мы всегда используем любую нашу встречу для того, чтобы обсудить текущие дела. И прежде всего, конечно, речь идет об экономике, потому что это основа всех других наших успехов по всем направлениям. Мы это высоко ценим. Мы сейчас поучаствовали в Форуме регионов, который проводится регулярно. Уверен, что и там коллеги добьются существенных конкретных результатов, потому что значительный объем товарооборота идет как раз по приграничным территориям, между собой люди общаются, лучше знают ситуацию о возможностях друг друга. Мы сейчас отметили рост товарооборота в 2021 году. В 2022 году он тоже растет уверенно. Мы работаем и по традиционным наших направлениям, по высокотехнологичным сферам, что чрезвычайно важно для перспективы". Президент России Владимир Путин

Лидеры Казахстана и России в традиционно доверительном и конструктивном ключе определили контуры дальнейшего укрепления двустороннего партнерства. Приоритетной задачей остается наращивание экономического взаимодействия в промышленной кооперации и транспортно-логистической сфере. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Декларацию между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

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