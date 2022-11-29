Авария в Экибастузе: Смаилов обратился к акимам

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства попросил всех акимов регионов сделать выводы из-за ЧС в Экибастузе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства поручил продолжить работу по восстановлению теплоснабжения в Экибастузе, а также ликвидировать все причины аварии.

"Министерству энергетики совместно с Министерством индустрии провести расследование технологического нарушения на "Экибастузтеплоэнерго". Зима еще не наступила, но уже возникла такая чрезвычайная ситуация. Поэтому всем акиматам надо сделать выводы". Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Кроме того, он поручил министерствам энергетики и индустрии совместно с акиматами провести полный технический аудит энергетических объектов регионов и внести информацию в правительство.

"Особое внимание уделить оборудованию и инфраструктуре "рисковых" объектов. Надо провести переговоры с собственниками данных объектов, чтобы они обеспечили безопасную и бесперебойную работу всего тепло- и энергооборудования". Алихан Смаилов

По словам Алихана Смаилова, министерствам национальной экономики, энергетики и индустрии совместно с акиматами в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" необходимо детально изучить каждую заявку коммунальных предприятий. А также жестко контролировать реально целевое использование выделяемых средств на модернизацию и ремонт инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

А акимам держать вопрос прохождения отопительного сезона на постоянном личном контроле.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.