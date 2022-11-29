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Группу "Тату" обвинили в увеличении числа однополых пар

Группу "Тату" обвинили в увеличении числа представителей ЛГБТ Фото: Instagram/taty_artist
По мнению депутата Госдумы РФ Татьяны Буцкой, композиции некогда популярной российской группы "Тату", как например "Мальчик-гей", абсолютно недопустимы для общества, и такие хиты не имеют право на существование, сообщает Zakon.kz.

По мнению российского депутата, музыкальный дуэт и их творчество способствует пропаганде ЛГБТ, передает НСН.

"В нашем детстве не приходило в голову, что девочка может быть с девочкой, пока не вышли "Тату". Так как их везде крутили, девочки начали держаться за руку с девочками. Мальчик должен выглядеть как мальчик, девочка должна выглядеть как девочка. Если у тебя есть заболевание, его надо лечить, а не хвастаться".Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая

24 ноября 2022 года в России приняли закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ и "нетрадиционных сексуальных установок".

Законопроект предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Кроме того, закон запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Российский музыкальный коллектив "Тату", состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной, был создан в 1999 году. Изначально дуэт использовал имидж лесбиянок, но со временем девушки от него отказались.

В 2008 году обе участницы коллектива приняли решение уйти в сольное творчество. В 2022 году Лена Катина и Юлия Волкова объявили о воссоединении группы.

Анастасия Беньяминова
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