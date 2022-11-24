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В России приняли пакет законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Госдума РФ приняла закон о запрете ЛГБТ Фото: Госдума РФ
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 млн рублей, сообщает Zakon.kz.

Депутаты Государственной думы РФ единогласно приняли в третьем чтении закон, направленный на запрет распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Авторами поправок стали председатель ГД Вячеслав Володин, руководители всех фракций и более 300 депутатов ГД.

Пропаганда будет запрещена как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Также запрещается пропаганда педофилии и смены пола.

"Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас свои традиции и ценности".Председатель ГД РФ Вячеслав Володин

Закон предполагает включение таких сайтов в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, а также запрет продажи товаров (в том числе иностранных), содержащих запрещенную информацию.

На платных аудиовизуальных сервисах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически невозможно, распространение подобной информации будет запрещено.

Также закон расширяет требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Фильмы, пропагандирующие такие отношения, не будут получать прокатное удостоверение.

За нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. – для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц.

За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тыс. до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн – для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц.

Также за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. – для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц.

За нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.

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Данияр Кунафин
Россия
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