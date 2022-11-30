Спецкомиссия ищет виновных: в Экибастузе начали расследование причин ЧП

Специальная комиссия обещает обнародовать результаты расследования причин коммунального ЧП случившегося в Экибастузе через десять дней. А пока коммунальщики устраняют старые и новые порывы, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала КТК, количество замерзающих домов в Экибастузе растет - к проблемным 17 многоэтажкам добавилось еще 25. А специальная комиссия и Минэнерго, тем временем начали расследование причин происходящего.

Как отметил аким города Аян Бейсекин, касательно поиска виновных в этой проблеме сегодня достаточно ясно выразился председатель Комитета атомного и энергетического контроля Республики Казахстан Сунгат Есимханов.

"Уже открыта проверка по данному факту, и поскольку мы являемся местным исполнительным органом, а они – компетентным центральным государственным органом, правовую оценку будут давать именно они". Аян Бейсекин

Чиновники говорят, что взяли ситуацию под контроль. Результаты проверки специальная комиссия обещает обнародовать через 10 дней.

А пока в Экибастуз на помощь местным коммунальщикам прибывают специалисты из других регионов. Для них организованы пункты обогрева и горячее питание. Волонтеры собирают для жителей теплые одеяла и обогреватели. Режим чрезвычайной ситуации, введенный местными властями, продолжает действовать.

Ранее сообщалось, что в городе проходит заседание оперативного штаба. В нем принимали участие заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, вице-министра энергетики Жандос Нурмаганбетов, акционеры АО "ЦАЭК", учредители ТОО "Экибастузтеплоэнерго", передает пресс-служба премьер-министра РК.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.