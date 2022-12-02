Разыскиваемого за изнасилование россиянина задержали в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Актобе 30 ноября полицейские задержали россиянина, разыскиваемого 8 лет за изнасилование, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники Управления криминальной полиции ДП совместно с сотрудниками Департамента пограничной службы по Актюбинской области задержали гражданина России, который скрывался более 8 лет от правосудия. ДП Актюбинской области
Как отметили в ведомстве, 35-летний мужчина был задержан в одном из мебельных цехов города Актобе.
Разыскиваемый был признан виновным по статье 120 части 2 УК РК "Изнасилование".
На данный момент задержанный водворен в ИВС города Актобе.
25 ноября в Караганде гражданина России оштрафовали почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство.
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